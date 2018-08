Barca affondata in Sardegna, due morti: ma è giallo

Un giallo: poche certezze, drammatiche. E tanti dubbi. Un'imbarcazione è affondata nelle acque antistanti il litorale di Castelsardo, nel nord della Sardegna. Ci sono due vittime. Recuperati entrambi i corpi: il primo sulla scogliera, poco lontano dal paese, il secondo all'interno della cabina della barca, che è semiaffondata. In base alle prime informazioni le due vittime hanno circa sessant'anni.

Sul posto sono accorsi i tecnici della Scientifica e i Vigili del fuoco. Sono in corse le indagini per ricostruire l'accaduto. Il cadavere della prima vittima e' stato avvistato di prima mattina da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres. Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c'era un'imbarcazione a motore di 6 metri semiaffondata, forse finita stanotte in una secca.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto, durante l'immersione hanno trovato l'altro corpo, rimasto nella barca. L'imbarcazione solitamente era ormeggiata nel vicino porticciolo di Castelsardo. Le vittime non sarebbero turisti.