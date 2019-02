Il Comune che aiuta chi non riesce a pagare l'affitto 

Un contributo economico per le famiglie che non riescono a pagare l'affitto di casa: si tratta di un'iniziativa in vigore nel Comune di Catania. Sul sito istituzionale e sull'albo pretorio del Comune siciliano è stato pubblicato il bando per l’assegnazione di contributi a sostegno di inquilini "morosi incolpevoli” relativo all'anno 2018.

A comunicarlo, la direzione Patrimonio-Gestione immobili di edilizia residenziale pubblica e Social Housing. Gli interessati possono presentare la domanda di adesione, completa della documentazione richiesta, al Protocollo generale del Comune di Catania, in piazza Duomo, utilizzando il modello predisposto e disponibile sul sito web istituzionale.

Catania, contributo per l'affitto: il modulo

Il modulo può essere richiesto anche all'ufficio Relazioni con il pubblico di Palazzo dei Chierici, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 12.30, e all' ufficio Social Housing di via Domenico Tempio 64, il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Inoltre è possibile scaricare la modulistica per richiedere il contributo anche attraverso il sito del Comune al seguente link.

Catania, contributo per l'affitto: i requisiti

Ma chi può accedere a questo beneficio? Ecco i requisiti necessari riportati sul bando ufficiale: