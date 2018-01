Centrato in pieno da un tir, cavalcavia pericolante: strada chiusa al traffico

E' a rischio ed è stato chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Parliamo del cavalcavia della Falck a Vobarno (in Via della Ferriera), centrato in pieno da un camion.

Secondo quanto riporta BresciaToday, in queste ore è in programma un sopralluogo per verificare le condizioni della struttura, ma le premesse sono tutt’altro che ottimistiche. Il cavalcavia sarebbe stato infatti irrimediabilmente lesionato dal passaggio di un mezzo pesante, con un carico troppo alto e che nel colpirlo avrebbe danneggiato i tiranti in acciaio che lo sostengono.

Del camionista nessuna traccia: nonostante l’incidente e il danno provocato non si è fermato, si è allontanato e ora lo sta cercando la Polizia Locale (anche con l’ausilio delle telecamere). E’ stato un residente della zona a dare l’allarme, venerdì intorno alle 18 dopo aver sentito un gran boato. Da allora e fino a nuovo ordine quel tratto di strada sarà interdetto al traffico.