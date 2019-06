Cavallo al galoppo piomba su auto in corsa: tre feriti, due sono gravi

Sulla strade statale Foggia-Lucera un cavallo è piombato contro un'auto in corsa: 3 feriti, 2 dei quali in condizioni che vengono definite gravi. L'animale è morto sul colpo. Erano già passate le 22, quando la Peugeot 308, con a bordo tre persone, si è vista arrivare addosso un cavallo libero, al galoppo lungo la strada, in direzione del capoluogo dauno.

Lucera, cavallo contro auto: tre feriti, animale morto

Violento l'impatto con l'automobile: il cavallo è morto sul colpo, mentre gli occupanti del mezzo sono rimasti feriti, due in modo grave. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lucera, che ha messo in sicurezza la zona e ha estratto i feriti dall'abitacolo del mezzo. Le cure sono state prestate dai sanitari del 118. S

I carabinieri al lavoro per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso: si sta cercando di risalire al proprietario del cavallo, il quale dovrà spiegare come mai l'animale vagasse proprio sull'arteria stradale.