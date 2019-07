Fuoristrada si ribalta, muore una 23enne volontaria della Croce Rossa

Tragico incidente in Abruzzo: in una zona impervia compresa tra Cascina e Antrodoco una ragazza di 23 anni residente a L'Aquila, Cecilia Marottoli, ha perso la vita nel ribaltamento di un fuoristrada.

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo che sono intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare la giovane per circa un'ora, ma per la 23enne, volontaria della Croce Rossa Italiana, non c'è stato nulla da fare.

A lanciare l'allarme al 118 è stato un amico della vittima, in macchina con lei ma probabilmente sbalzato fuori dall'auto nel momento stesso dell'incidente. Il ragazzo, residente ad Antrodoco, è stato portato in ambulanza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il 118 dell'Aquila e di Rieti e un'auto medica.

Questa notte, purtroppo, in un incidente stradale ha perso la vita una giovane volontaria del Comitato di L’Aquila: Cecilia Marottoli. Cecilia era una ragazza solare, generosa e sempre sorridente. Il suo servizio in Croce Rossa è stato sempre impeccabile; era straordinaria soprattutto con i bambini. Cecilia ci mancherai; ci mancherà la tua allegria, il tuo umorismo, il tuo spirito di servizio. La tua scomparsa ha lasciato un grande vuoto e provocato tanto dolore, ma ricorderemo sempre la tua gentilezza e la tua grande disponibilità. È stato un privilegio averti conosciuto e un onore per la Croce Rossa averti come Volontaria. Con affetto Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Volontari tutti del Comitato di L’Aquila. Ciao Cecilia ♥️