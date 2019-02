Un uomo di 53 anni di Arezzo è stato denunciato per rapina: in un raptus di gelosia, si è impossessato del cellulare di una donna di 44 anni, anche lei residente ad Arezzo, con cui aveva avuto una relazione. La 44enne, nel tentativo di riprendersi il maltolto, è stata trascinata in strada dalla macchina dell'uomo per alcuni metri. Racconta tutto Mattia Cialini su ArezzoNotizie. Il rocambolesco episodio si è verificato ieri mattina. L'uomo è stato individuato poco più tardi, mentre la vittima è dovuta ricorrere alle cure mediche, rimediando una prognosi di sette giorni per le abrasioni.

Arezzo: rapina il cellulare alla ex per vedere le chat, poi la trascina sull'asfalto col Suv

I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto dopo il racconto della 44enne. La donna si è vista rubare lo smartphone dall'ex findanzato. Lui avrebbe voluto controllare le interazioni Facebook e le chat private su Messenger e WhatsApp. La 44enne ha cercato di tornare in possesso del suo telefono, ma nel tentativo di raggiungere l'ex che era in macchina, un Suv, è rimasta ferita. La donna si sarebbe infatti aggrappata allo specchietto laterale della vettura, nel tentativo di fermare il 53enne che aveva intenzione di allontanarsi con il cellulare rubato. Ma non c'è riuscita.

L'uomo, ingranata la marcia, sarebbe partito, trascinando sull'asfalto la 44enne per alcuni metri prima di fermarsi e allontanarsi di nuovo. La donna è dovuta ricorrere alle cure mediche: al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo la prognosi è stata di sette giorni. Avvertiti dell'accaduto, i carabinieri si sono messi sulle tracce del 53enne, che è stato trovato poco più tardi, mentre era al lavoro. Nonostante le richieste dei militari, l'uomo soltanto nel pomeriggio ha fornito loro le indicazioni per ritrovare il cellulare portato via con la forza alla ex. Lo smartphone si trovava nell'abitazione dell'attuale fidanzata. I carabinieri hanno così proceduto al recupero e alla restituzione del bene alla legittima proprietaria. Hanno inoltre denunciato a piede libero il 53enne per rapina.