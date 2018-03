Cena tra amici finisce a coltellate per 50 euro

Quella che doveva essere una tranquilla cena tra amici ha rischiato di trasformarsi in tragedia a Chieti. La situazione è degenerata quando una donna ha estratto un coltello a serramanico dalla lama di dieci centimetri per poi scagliarsi contro uno dei commensali, da cui pretendeva la restituzione di 50 euro.

Una terza persona si è messa in mezzo tra i due, per riportare la calma e si è presa tre coltellate, due le ferite leggere al polmone e all’addome, una terza, ben più profonda, ha perforato il fegato. L’uomo trasportato in gravi condizioni all’ospedale clinicizzato di Chieti non sarebbe in pericolo di vita.

I fatti si sono svolti ieri, lunedì 12 marzo. Sono le 21.30 quando i carabinieri della pattuglia della stazione centrale di Chieti, entrano in un appartamento di via Padre Valigani, a seguito della chiamata di uno dei partecipanti alla cena.

Cinque i protagonisti della vicenda, quattro uomini e una donna, quest’ultima, M. A. classe 1964 di Chieti, già nota alle forze dell’ordine, viene tratta in arresto e condotta presso la casa circondariale di Madonna del Freddo con l’accusa di tentato omicidio. La donna all’arrivo dei carabinieri non ha opposto resistenza.

La vittima, che ha collaborato con le forze dell’ordine, ha raccontato che uno dei partecipanti alla cena aveva chiesto in passato alla donna di appoggiarsi presso la sua abitazione, per avere un cambio di residenza. Fatto poi non avvenuto, ma in virtù di questa richiesta la pretesa da parte dell’arrestata della somma di 50 euro.

L’appartamento è stato posto sotto sequestro per accertamenti tecnici dagli uomini del Maggiore Massimo Capobianco Comandante della compagnia di Chieti che oggi, in una conferenza stampa presso il comando provinciale di via Arniense, ha illustrato i dettagli della vicenda.

La notizia su ChietiToday