La cena di funghi finisce male: fuggi fuggi nel bagno del ristorante, poi arriva il 118

Dolori allo stomaco, nausea e conati di vomito: sono stati questi i sintomi che hanno colpito una ventina di clienti di un ristorante di Tarzo, nel Trevigiano.

Come racconta "Il Gazzettino di Treviso" i primi clienti del ristorante hanno iniziato a sentirsi male dopo aver mangiato alcuni antipasti a base di funghi.

Fuggi fuggi verso il bagno del ristorante

Dai semplici crampi allo stomaco si è passati presto a un fuggi fuggi generale verso i bagni del ristorante, sotto gli occhi attoniti e mortificati dei ristoratori. Vista la gravità della situazione, i titolari del locale hanno allertato immediatamente il pronto soccorso che, intervenuto sul posto, ha prestato le prime cure ai clienti in condizioni più critiche mentre un'altra ventina di persone ha preferito andare di persona negli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto per farsi visitare. Fortunatamente nessuno di loro è rimasto al pronto soccorso più di qualche ora.

Forse una cattiva cottura alla base dell'intossicazione

Un'intossicazione alimentare di lieve entità provocata, secondo l'Ulss, da una cottura sbagliata dei funghi chiodini che avrebbero dovuto rimanere qualche minuto in più sui fornelli dal momento possono essere tossici, se serviti crudi. I titolari del ristorante I ristoratori sostengono però che la qualità dei funghi era ottima e che la cottura era la solita utilizzata in passato per preparare i chiodini. Sulla vicenda sono intervenuti anche i carabinieri per fare chiarezza su quanto avvenuto.

Nessuna irregolarità è stata riscontrata nel ristorante di Tarzo. Si è trattato di un errore di cottura che ha causato non pochi disagi ma che si è fortunatamente concluso senza avere conseguenze troppo gravi.

