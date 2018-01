"Mio marito spreca la pensione al centro massaggi": moglie fa scoprire giro di prostituzione

Una donna si è rivolta ai carabinieri perché il marito 65enne stava dissipando gran parte della sua pensione in un centro massaggi della zona. Grazie a questa "soffiata", i militari sono riusciti a scoprire che l'attività commerciale in realtà nascondeva un giro di prostituzione. E' successo a San Donato Milanese, dove una cittadina cinese di 39 anni è stata arrestata con l'accusa di sfruttamento della prostituzione.

La moglie del pensionato sospettava che nel centro non venissero praticati solo messaggi terapeutici e per questo aveva chiesto aiuto ai carabinieri. I militari hanno quindi pianificato un blitz e una volta entrati nei locali hanno sorpreso due cittadini italiani di 30 e 60 anni, oltre alla titolare, arrestata in flagranza mentre incassava 100 euro da un cliente, come scrive MilanoToday.

Un'altra cinese di 43 anni, residente a Milano e già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata a piede libero, sempre per sfruttamento della prostituzione. All'interno del centro sono state trovate anche quattro ragazze tra i 20 e i 25 anni.

La notizia su MilanoToday