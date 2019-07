Sei ragazzini investiti a Cerignola: l'auto è piombata sulla comitiva

Ha detto alle forze dell'ordine di non averli visti. L'impatto è stato violento. Sei ragazzini, tra i 12 e i 13 anni, sono rimasti feriti ieri sera a Cerignola, in provincia di Foggia, dopo essere stati investiti da una automobile. Due di loro sono ricoverati in condizioni gravi. Le indagini vengono svolte dalla Polizia locale della cittadina dauna. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri, vigili del fuoco e 118.

Cerignola, sei ragazzini investiti da un'auto

Il giovane alla guida della vettura, un 25enne, ha collaborato con le forze dell'ordine, dicendo di non aver visto il gruppo di adolescenti. E' stato anche sottoposto ai test tossicologici e alcolemici. I ragazzi feriti sono stati distribuiti in vari ospedali della zona per le cure del caso. L'incidente è avvenuto in via Tiro a segno nei pressi di un bowling.