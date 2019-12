Tragedia sfiorata dopo la festa: cede la rete e due ragazzi precipitano nel vuoto

Tragedia sfiorata nella notte tra sabato e domenica a Cernusco sul Naviglio (Milano), dove due ragazzi di 23 e 24 anni sono precipitati nel corsello dei box di un palazzo in via al Cavarott. Lo riferisce MilanoToday.

L'incidente è accaduto pochi attimi prima dell'1.30. I giovani, stando a quanto finora ricostruito dai carabinieri della compagnia di Cassano d'Adda, avevano trascorso la serata con altri amici in un agriturismo che si trova lì vicino. Una volta fuori, i due 20enni avrebbero iniziato a giocare accanto a una rete metallica di circa due metri di altezza che delimita gli spazi di una villetta privata.

Improvvisamente, per cause ancora da accertare, la rete ha ceduto e i due sono precipitati nel vuoto, facendo un volo di oltre tre metri. Soccorsi dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, i due sono poi stati accompagnati in ospedale.

Le condizioni più gravi sono quelle del 24enne: nella caduta ha riportato un importante trauma cranico, ha perso molto sangue e al momento si trova in prognosi riservata al Policlinico. L'amico 23enne è invece sotto osservazione alla clinica Città Studi per una sospetta frattura. Entrambi sono in condizioni delicate, ma fortunatamente non dovrebbero essere in pericolo di vita.

I militari intervenuti hanno a lungo ascoltato i testimoni e per ora è escluso qualsiasi tipo di gesto violento.