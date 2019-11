Il giudice Vincenti si è suicidato lanciandosi dal balcone

Cesare Vincenti, ex capo dei gip del Tribunale di Palermo, si è suicidato lanciandosi dal balcone della sua abitazione. Magistrato di grandissima esperienza, aveva 69 anni. La tragedia si è consumata intorno a mezzogiorno in via Rapisardi, nella zona di via Sciuti. Il magistrato, che era andato in pensione di recente, era indagato dalla Procura di Caltanissetta insieme con il figlio Andrea, avvocato, per corruzione e rivelazione di notizie riservate nell'ambito dell'indagine sulla presunta fuga di notizie relativa all'ex patron del Palermo Maurizio Zamparini.

Suicidio Cesare Vincenti a Palermo: morto l'ex capo dell'ufficio gip

Sul posto un'ambulanza, le gazzelle dei carabinieri, gli agenti della Squadra Mobile e i militari dell'esercito. In via Rapisardi sono poi arrivati anche il questore, Renato Cortese, il procuratore capo della Procura di Palermo Francesco Lo Voi, oltre al medico legale.