Chiude il ponte ed esplode la rabbia: residenti si calano nel fiume, traffico in tilt

Dallo scorso 6 aprile il ponte Osa sulla via Prenestina è stato chiuso sia alle auto sia ai pedoni e gli abitanti della zona si sentono in ostaggio e hanno deciso di protestare, come racconta Veronica Altimari su RomaToday.

I cittadini sono scesi giù nel fiume e poi hanno bloccato parzialmente il traffico. Il ponte Osa è un'arteria di collegamento fondamentale per i quartiere del versante est della Capitale e la viabilità alternativa congestiona anche quelli limitrofi: Castelverde, Fosso San Giuliano, Osa, Corcolle, Villaggio Prenestino, Rocca Cencia.

Centomila residenti che, dalla disperazione, sono pronti anche ad andare sotto al Campidoglio se la situazione non si sblocca. “Stiamo vivendo un incubo - tuona una residente che per andare a Roma dalla zona di Osa ora deve fare una deviazione di almeno dieci chilometri - questa è una vergogna, siamo abbandonati”.

Continua a leggere su RomaToday