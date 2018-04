A 18 anni travolto e ucciso da auto pirata: trovato morto da padre e sorella

Tragedia a Piombino Dese (Padova). Un diciottenne di Levada, E.S.H., era in sella alla sua bici quando è stato travolto e ucciso da un’auto pirata.

L'incidente è avvenuto alle ore 23 circa di sabato 31 marzo in via Gattoeo, a Torreselle: il ragazzo, che lavorava in un ristorante di Trebaseleghe, sarebbe stato investito e sbalzato nel canale che costeggia la strada.

Il pirata della strada non si è fermato a soccorrerlo. Il corpo senza vita è stato ritrovato dopo circa tre ore dal padre e dalla sorella, che erano andati a cercarlo in quanto non era ancora tornato a casa. Nessuno avrebbe assistito al tragico incidente: i carabinieri di Piombino Dese sono al lavoro per trovare l'auto pirata, mentre la salma del giovane è stata trasportata all’ospedale di Camposampiero.