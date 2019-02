Investe e uccide un ciclista, preso pirata della strada 84enne: era dal carrozziere

Era già dal carrozziere, intento a far riparare i danni della sua Mercedes. È durata poche ore la fuga del pirata della strada che ha investito e ucciso un ciclista 68enne di Santa Marinella sulla via Aurelia a Santa Severa. Decisive per la sua identificazione e individuazione le immagini delle telecamere che hanno portato al numero di targa. Da questo si è quindi risaliti all'assicurazione, una di quelle che prevede un contratto con rilevamento Gps.

Il segnale ha portato i carabinieri della stazione di Santa Severa dritti su via della Magliana Nuova. Qui, poco dopo le 15, il pirata della strada, 84 anni romano, era da un carrozziere, quando si sono presentati i carabinieri.

"Ho sentito un botto e non mi sono accorto di nulla. Arrivato a Roma ho visto il danno".

Per l'uomo 84enne è scattata la custodia cautelare per omicidio stradale ed è stato ristratto agli arresti domiciliari. A fare luce sull'incidente i Carabinieri di Santa Severa e Santa Marinella della Compagnia di Civitavecchia.