Il cimitero ha finito i posti, requisiti i loculi agli assegnatari più giovani

Il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, ha firmato l'ordinanza per requisire 20 loculi già assegnati nel cimitero comunale. Il provvedimento, come spiega ChietiToday si è reso necessario per fronteggiare la carenza di posti nel locale cimitero.

In particolare, l'ordinanza sospende temporaneamente la concessione della durata di 99 anni di loculi liberi, già assegnati da circa 10 anni a persone viventi. Al momento il composanto della città - che conta 50 mila abitanti - ha solo tre posti liberi non assegnati.

Il comune prevede di stilare una graduatoria, iniziando a requisire i posti assegnati alle persone più giovani. Quei loculi saranno usati per le tumulazioni giornaliere, determinando la sospensione della concessione per un periodo di due anni, rinnovabile solo una volta.

In caso di morte dell'assegnatario in questo periodo, come prevede l'ordinanza, l'ente provvederà al trasferimento della salma provvisoriamente ospitata in un altro spazio.

Ovviamente, non appena dovessero rendersi disponibili altri loculi comunali le salme transitoriamente ospitate negli spazi requisiti troveranno una definitiva sistemazione nelle nuove destinazioni.