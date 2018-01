Ciro Ascione scomparso: ansia per il ragazzino 16enne di Arzano

Ciro Ascione, 16enne di Arzano in provincia di Napoli, è scomparso. Il giovane aveva un appuntamento con alcuni amici in una pizzeria di Napoli: partito da Casoria, ha raggiunto Napoli Centrale e da lì se ne sono perse le tracce. Secondo quanto riporta NapoliToday, il ragazzo è stato avvistato l'ultima volta all'esterno della Metro di via Toledo. “Vi prego aiutateci”, è l'appello lanciato sui social network da amici e familiari. Il suo telefono ha squillato fino alle 22.20 di sabato sera, poi nulla.

Ciro Ascione è descritto come un ragazzo tranquillo. Non ha mai dato problemi né si è reso protagonista di episodi di questo tipo. Della vicenda, mentre proseguono le ricerche, si è occupata anche la popolare trasmissione RaiTre “Chi l'ha visto?”. Ciro porta degli occhiali neri, ha i capelli biondi di lunghezza media, di solito raccolti in un codino. Alto 1,70, ha una corporatura magra.

Al momento della scomparsa indossava un jeans nero, una maglia nera con due strisce orizzontali bianche, scarpe bianche. Chiunque avesse informazioni può contattare il 333-3632969.

La notizia su NapoliToday