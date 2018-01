Ciro Ascione, cresce l'ansia per il 16enne di Arzano scomparso

"Ciro tutti attraversano periodi no, periodi bui. Purtroppo noi genitori spesso dobbiamo essere duri per insegnarvi delle regole, ma i tuoi genitori ti amano". E' solo uno dei tantissimi messaggi comparsi sulla bacheca Facebook di Ciro Ascione, il ragazzo 16enne di Arzano (Napoli) scomparso lo scorso sabato 20 gennaio. Ciro Ascione è partito da Casoria col treno regionale, era diretto verso via Toledo, a Napoli.

Da allora, le 21.30 di sabato, più nulla: l'ultima volta è stato visto nei pressi della Feltrinelli di piazza Garibaldi, scrive NapoliToday. Familiari e amici continuano a lanciare appelli social perché il ragazzo ritorni. "Devi tornare a casa – si legge ancora – rispondi in chat in privato, solo per farci sapere che stai bene per favore. Se leggi i messaggi e per un motivo non vuoi tornare, ti prego avverti i tuoi genitori che stai bene".

Ciro Ascione scomparso

Ciro porta degli occhiali neri, ha i capelli biondi di lunghezza media, di solito raccolti in un codino. Alto 1,70, ha una corporatura magra. Al momento della scomparsa indossava un jeans nero, una maglia nera con due strisce orizzontali bianche, scarpe bianche. Chiunque avesse informazioni può contattare il numero 3333632969.