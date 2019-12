Uomo freddato a colpi di pistola dentro al bar-tabaccheria

Un uomo di 38 anni, Ciro D'Anna, è stato ucciso in un agguato a Portici, nel Napoletano. L'uomo è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava in un bar tabaccheria in via Università.

I colpi di pistola costati la vita all'uomo sarebbero stati esplosi da una delle due persone (con caschi integrali) a bordo di uno scooter che l'avevano avvicinato. Almeno cinque i colpi esplosi.

Le indagini sono in corso, la Polizia di Stato sta eseguendo i rilievi. La vittima era nota alle forze dell'ordine.