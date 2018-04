L'addio a Clara, giovane mamma stroncata dalla meningite

Martedì pomeriggio l'ultimo saluto a Clara Ravera, la donna di 36 anni di Masone (Genova) stroncata dalla meningite. Lascia un bambino di tre anni e il compagno, con cui viveva nel piccolo paese della Valle Stura. Il lutto ha duramente colpito la comunità, Clara era molto legata alle sue origini. La giovane aveva iniziato ad accusare malessere già giovedì, con sintomi del tutto riconducibili a un banale male di stagione.

Sabato le sue condizioni hanno iniziato ad aggravarsi, e domenica sono precipitate: Clara è stata portata con urgenza all’Evangelico di Voltri, dove è arrivata con febbre altissima e convulsioni. Meningite. Nonostante la decisione di procedere con un trasferimento urgente al San Martino, non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere.

La diagnosi intanto era stata confermata, meningite da meningococco, e per il compagno di Clara, il figlio e tutte le persone che con lei hanno avuto contatti diretti e prolungati nella settimana precedente è scattata la profilassi. Lunedì sera in tanti hanno partecipato al rosario che si è tenuto nella chiesa di Cristo Re: amici e conoscenti si stringono intorno alla famiglia di Clara in queste ore terribili.