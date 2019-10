"Vado a fare la spesa", poi scompare: mamma di tre bambini svanita nel nulla

Un'ultima chiamata al marito, poi il nulla. È un giallo la scomparsa di Claudia Stabile, una 35enne di Campofiorito (Palermo), mamma di tre figli piccoli. Lo scorso 8 ottobre ha telefonato intorno alle 9.15 al marito, Piero Bono, 38 anni, per dirgli che sarebbe andata a Corleone a comprare l'occorrente per preparargli una torta di compleanno. Dopo quella chiamata però Claudia non è più tornata a casa e di lei non si hanno notizie.

Il marito ha fatto partire le ricerche e ha presentato denuncia di scomparsa alla polizia. Gli agenti hanno ritrovato l'auto di Claudia Stabile parcheggiata nel piazzale dell'aeroporto Falcone Borsellino con le chiavi nascoste sotto il tappetino. Dalla ricevuta risulta che l'auto è entrata nel parcheggio un'ora e mezzo dopo la telefonata. Marito e moglie vengono descritti come una coppia felice. Entrambi lavorano nella loro azienda agricola.

Claudia Stabile è scomparsa, la scheda su "Chi l'ha visto?"

Sul sito del programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?" c'è una scheda dedicata a Claudia Stabile. Al momento della scomparsa indossava giubotto, jeans e stivaletti neri e una borsa bianca. Ha un neo sulla mano destra.