Mamma scomparsa, vede il disegno della figlia a Chi l'ha visto e chiama: "Sto bene"

Claudia Stabile sta bene. La mamma 35enne scomparsa un mese fa da Campofiorito (Palermo) si è fatta viva tramite il suo avvocato, dopo aver visto la puntata di Chi l'ha visto? andata in onda ieri sera, dicendo di "stare bene". La "bellissima notizia" è stata annunciata dal profilo Twitter della trasmissione di Rai Tre con un video in cui la conduttrice Federica Sciarelli.

"Abbiamo saputo proprio adesso che Claudia, la mamma di Campofiorito sta bene - ha detto, raggiante, la conduttrice - Si era allontana, ora cercheremo di capire perché, ma ha contattato il suo avvocato dopo aver visto i disegni che la figlia aveva fatto e che avevamo mostrato ieri sera a 'Chi l'ha visto'".

+++ Una bellissima notizia: Sta bene la mamma scomparsa un mese fa da Campofiorito (#Palermo). Ha contattato il suo avvocato dopo aver visto il disegno - appello della figlia mostrato ieri sera a #chilhavisto +++ pic.twitter.com/NUCzkS0BWR — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 7, 2019

Chiara Stabile, il giallo della scomparsa: il messaggio dopo "Chi l'ha visto?"

Claudia Stabile è imputata in un processo che si sta celebrando presso il tribunale di Termini Imerese. È stata denunciata dal marito, Piero Bono, che l'ha accusata di sottrazione di minore all'estero per essersene andata via, nel 2016, portando con sé uno dei figli. Un mese fa, la scomparsa. Dopo aver chiamato un'ultima volta il marito per dirgli che stava andando a Corleone a comprare il necessario per preparargli una torta di compleanno, Chiara Stabile aveva fatto perdere le proprie tracce. La sua auto era stata ritrovata nel parcheggio del piazzale dell'aeroporto Falcone Borsellino, con le chiavi nascoste sotto il tappetino. Dal giorno della scomparsa sono seguiti vari appelli per del marito, rimasti sempre senza risposta, fino ad ora.