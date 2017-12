Incidente in pista, 31enne muore mentre collauda un nuovo prototipo di Maserati

Tragico incidente sul lavoro. Claudio Donati, giovane ingegnere della Maserati, è morto dopo essere finito fuori strada con il nuovo prototipo che stava testando. Per lui, rimasto imprigionato tra le lamiere, non c'è stato nulla da fare. La dinamica e le cause dell'incidente sono al vaglio degli inquirenti, che stanno compiendo gli accertamenti del caso.

Incidente in Maserati, Claudio Donati aveva 31 anni

Donati, residente nel comune di Colonna, era sposato da soli due mesi: aveva 31 anni. Appena laureato, era stato assunto dalla Maserati, dove era impegnato nel programma Levante, reperto telato, sospensioni, freni e sterzo dal progetto allo sviluppo, fino alla realizzazione finale.

Il padre, un agricoltore con un'azienda a Paliano, nel frusinate, è molto conosciuto nella zona.

