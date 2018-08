Si tuffa nel canale per salvare il cane ma muore annegato davanti al figlio di 10 anni

Si è tuffato in un canale per salvare il cane caduto in acqua ma il fango l'ha intrappolato ed è annegato davanti al figlio di 10 anni. Il dramma ieri pomeriggio, a Villafranca, nel forlivese.

La vittima è un uomo di 58 anni, Claudio Fabbri, che si trovava con il figlio lungo un canale con i due cani. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, uno dei due animali è finito in acqua e Fabbri si è tuffato per recuperarlo, rimandendo però intrappolato nelle acque melmose del canale CER, profondo circa 3 metri: le sponde, in cemento e oblique, non sono facilmente risalibili a causa della loro scivolosità.

Il figlio di Fabbri ha dato l'allarme, bussando a una delle abitazioni vicine chiedendo aiuto. Sul posto sono subito sopraggiunti i sommozzatori dei vigili del fuoco, i carabinieri e il 118, che ha sorvolato l'area in elicottero. Il corpo di Fabbri è stato rinvenuto un'ora più tardi, a circa 200 metri dal luogo dell'annegamento.

