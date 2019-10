Claudio Marchisio, paura per lui e la moglie: rapinati in casa da banditi armati

Sono stati lunghi minuti di paura per l'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio, 33 anni. Martedì sera un gruppo di quattro uomini armati e a volto coperto è entrato in azione nella sua villa di Vinovo (Torino).

I malviventi si sono presentati nella sua villa, nel villaggio I Cavalieri di Vinovo, dove risiede da diversi anni, armati di pistola e col viso coperto da passamontagna.

Rapina in casa di Claudio Marchisio a Vinovo (Torino)

Claudio Marchisio, in casa con la moglie Roberta, ha dovuto consegnare loro denaro e gioielli contenuti in una cassaforte. L'ammontare non è ancora stato quantificato. A quel che si apprende, i coniugi stavano uscendo di casa, diretti al campo delle giovanili della Juventus poco lontano, quando sono stati bloccati dai rapinatori e sono stati costretti a rientrare. Tutto è durato pochi minuti. Poi il commando si è allontanato su un'auto parcheggiata fuori dal complesso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilevamenti del caso: indagini in corso e un grosso spavento per i due.