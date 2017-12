Incidente stradale a Santa Venerina, auto contro un muro: morto un 18enne

Claudio Rapisarda, 18 anni, è morto per le gravi ferite riportate in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte a Santa Venerina, in provincia di Catania. Sulla strada che collega a Linera, in direzione Acireale, un'auto con a bordo cinque ragazzi ha improvvisamente perso il controllo, schiantandosi contro un muro.

L'impatto è stato violentissimo. Il giovane - scrive CataniaToday - era seduto sul sedile posteriore della vettura ed è rimasto incastrato tra le lamiere. Feriti gli altri quattro passeggeri dell'auto. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare con esattezza.

Sul posto sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre la vittima dal mezzo. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro, il giovane è deceduto all'alba di questa mattina.