Poliziotto accoltellato da un clochard: le immagini dell'aggressione

Un agente del Reparto Volanti della polizia di Roma è stato accoltellato ad un fianco da un clochard, invitato dal poliziotto a rimuovere il giaciglio nel quale aveva passato la notte davanti al supermercato Elite di via Appia Nuova, a Roma.

Come racconta Mauro Cifelli su RomaToday, l'aggressione ha avuto luogo dopo le ore 6:00 del 20 gennaio 2018,quando il direttore del supermercato ha trovato davanti l'ingresso dell'Elite il giaciglio di fortuna allestito per la notte da un senza fissa dimora spagnolo di 37 anni. Ubriaco e poco propenso a spostarsi il clochard, è stato quindi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine, con l'arrivo all'Appio Latino delle volanti della caserma di via Guido Reni.

Senza fissa dimora accoltella agente

All'invito a spostarsi da davanti l'ingresso del supermercato il senza fissa dimora ha però impugnato un coltello ed ha colpito l'agente con diverse coltellate sul fianco. A salvare il poliziotto, comunque trasportato all'ospedale San Giovanni per accertamenti (dieci i giorni di prognosi), il giubotto antiproiettile che indossava.

Tentato omicidio davanti il supermercato all'Alberone

Disarmato dagli altri poliziotti, il 37enne spagnolo è stato quindi accompagnato negli uffici di polizia del commissariato Appio. E' stato poi arrestato con le accuse di "tentato omicidio", "lesioni" e "resistenza" e denunciato per "porto abusivo di arma".

