Dramma in strada: trovato morto fuori dalla metro

Un clochard è stato trovato morto alle prime luci dell'alba: l'uomo è stato rinvenuto sulla sua carrozzina, coperto da un piumone e già morto, in via Molino Dorino a Milano, fuori dalla stazione della metro alla periferia del capoluogo lombardo. Un passante ha chiamato i soccorsi alle 7.40 dopo aver notato il corpo. Vani i soccorsi. I medici del 118 intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che era già in rigor mortis: proprio questo dettaglio lascia immaginare che la morte sia avvenuta ore prima.

Milano, clochard trovato morto in via Molino Dorino

Sul posto sono presenti anche gli agenti della Questura di Milano. È verosimile, stando ai primi accertamenti, che l'uomo fosse un clochard in carrozzina che trascorreva le notti nello spazio accanto alla fermata della metropolitana. Fatale potrebbe essergli stato il freddo delle ultime ore, quando la temperature è scesa fino a sfiorre gli zero gradi: le indagini sono in corso.