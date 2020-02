E' piantonato in ospedale con l'accusa di tentato omicidio l'uomo di 67 anni che questa mattina, in un appartamento a Biella, ha tentato di uccidere la moglie 58enne, colpendola alla testa con un ferro da stiro. L'uomo poi ha tentato di togliersi la vita, impugnando un coltello: si è ferito alla gola, poi ad una gamba all'altezza dell'arteria femorale. Ancora non sono chiare le ragioni che avrebbero causato il litigio tra la coppia: la polizia sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione. Quello che è certo è che gli agenti giunti sul posto hanno trovato la donna a terra, svenuta, con ferite al capo, mentre in un'altra stanza dell'appartamento è stato trovato il marito.

Biella: colpisce la moglie in testa con un ferro da stiro, poi si accoltella

L'allarme, scattato stamattina intorno alle 7.30, è stato dato da un vicino di casa della coppia. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo essere stata colpita in casa dal marito, la donna sarebbe riuscita a trascinarsi fino all'alloggio del vicino per chiedere aiuto, prima di cadere a terra esanime. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per effettuare i rilievi necessari.

Ora la donna, un'insegnante, è ricoverata in prognosi riservata in ospedale a Torino. E' in condizioni gravissime. Il marito invece è ricoverato all'ospedale di Ponderano, in provincia di Biella: anche per lui la prognosi è riservata.