Pentola a pressione esplode all'improvviso e colpisce bimbo di 7 anni

Non è in pericolo di vita, ed è questa la cosa più importante. Un bimbo di 7 anni passa vicino alla pentola a pressione, che all'imprroviso scoppia. Colpito al petto dal getto di acqua, riporta gravi ustioni. E' successo ieri sera intorno alle 19, a Combai di Miane (Treviso), in via Trieste.

Combai Miane, esplode pentola a pressione: ustionato bambino

La madre stava cucinando la cena per il marito e i cinque figli quando si è verificata l'esplosione, al momento senza spiegazioni. Minuti di paura in attesa dei soccorsi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elicottero del Suem 118. Gli infermieri hanno stabilizzato il giovanissimo e hanno poi provveduto al suo trasferimento a Padova, al reparto Grandi Ustionati: ci vorrà tempo affinchè guariscano le ustioni di secondo grado su varie parti del corpo.