Commemorazione in Questura a Palermo per via D'Amelio, arriva Gigi D’Alessio e Fiammetta Borsellino se ne va: "Avevo una cosa urgente da fare"

Palermo e l’Italia ricordano oggi i 27 anni dalla strage di via d’Amelio e la morte del giudice Paolo Borsellino e dei cinque agenti di scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Claudia Traina, Emanuela Loi e Vincenzo Li Muli (unico sopravvissuto l’autista Antonino Vullo, che si era allontanato per parcheggiare meglio la macchina). Come ogni anno, sono in programma diverse iniziative per ricordare le vittime della strage e oggi è il primo anniversario senza la sorella del giudice ucciso, Rita, scomparsa la scorsa primavera.

Nel programma anche incontro-dibattito in Questura a Palermo, a cui era invitato anche il cantante Gigi D’Alessio. All’arrivo del cantante, Fiammetta Borsellino – la figlia minore del giudice ucciso – se ne è andata. “Non mi interessa”, ha dichiarato all’Ansa lasciando il Chiostro. Dopo qualche ora la stessa Fiammetta Borsellino ha precisato, sempre all'Ansa: "Sono andata via per motivi personali, ero stata lì per mezz'ora. Ho dato il mio contributo, mettendo in contatto la questura con Gero Riggio. Avevo una cosa urgente da fare".

All'incontro-dibattito, che ha preso il via questa mattina alle 10.30, presenti anche il capo della polizia Franco Gabrielli, il sindaco Leoluca Orlando, Manfredi Borsellino, vicequestore aggiunto a Cefalù e figlio di Paolo, e il questore di Palermo Renato Cortese. "Solo la verità con il senso civico, con il riaffermarsi della legalità e della giustizia - ha dichiarato Cortese - non potrà certo restituirci i nostri cari morti ingiustamente finalmente ma potrà placare i nostri cuori. Dobbiamo ricordare senza paura, è importante non dimenticare". D'Alessio ha cantato il suo grande successo "Un nuovo bacio". Invitati come ospiti all'evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione nazionale funzionari di polizia, anche Sasà Salvaggio e Rocco Hunt.