Como, fermati alla frontiera con un assegno di cento milioni di euro

Due uomine sono state fermate dalla Gdf alla frontiera di Ponte Chiasso (Como) con un assegno del valore di 100 milioni ritenuto di provenienza sospetta. I due uomini, un iraniano di 38 anni e un italiano di 56, sarebbero indagati per riciclaggio. Sulla vicenda c'è il massimo riserbo da parte degli investigatori.

L'italiano, originario di San Calogego (Vibo Valentia), risulterebbe già condannato per narcotraffico ed è attualmente sotto processo per usura. L'assegno sequestrato su ordine del pm Simona Di Salvo del Tribunale di Como è stato emesso dal Credito Suisse di Ginevra. In macchina i finanzieri hanno trovato un contratto stipulato tra i due uomini che prevedeva il pagamento di 14 milioni di euro al momento dell'incasso dell'assegno.