Compra un prodotto per sturare i lavandini e finisce in ospedale

Una bottiglia del prodotto stura lavandini che aveva appena acquistato gli è scoppiata in volto - costringendolo ad andare in pronto soccorso -, le altre quattro si sono invece aperte nel bagagliaio della sua auto, di fatto rovinandolo e corrodendolo.

L'episodio

La brutta avventura - riferisce UdineToday - è capitata ad un signore di 75 anni che verso l’ora di pranzo di oggi si era recato in un negozio di bricolage alla zona nord della città assieme alla badante per effettuare l’acquisto.

Rientrati verso casa, in zona piazza Primo Maggio, una volta recuperata la merce si è verificato l’infortunio. Il flacone si è improvvisamente aperto, facendo in modo che il liquido schizzasse e colpisse in volto l’uomo. A quel punto la badante lo ha caricato in auto e condotto al Santa Maria della Misericordia per le cure del caso.

Intervento dei Nas

La donna ha avvertito anche i vigili del fuoco, che una volta raggiunta la vettura - parcheggiata nel piazzale dell’ospedale - hanno appurato che anche le altre quattro bottiglie rimanenti si erano aperte, fondendo la plastica e corrodendo tutto il bagagliaio. L’intervento dei vigili del fuoco è consistito in un accurato lavaggio interno per la messa in sicurezza della macchina. Sono stati subito avvisati i carabinieri dei Nas, affinché provvedessero a verificare la partita di merce in deposito nel centro vendita.