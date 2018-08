Fratellini lasciati in auto sotto il sole mentre i genitori fanno shopping

Rischiano una denuncia per abbandono di minori due genitori che a Concesio, in provincia di Brescia, sono andati a fare compere lasciando due bimbi in auto sotto il sole È successo nel parcheggio di un centro commerciale. Alcuni clienti si sono accorti dei piccoli in auto da soli e non hanno perso tempo: subito è stato allertato il numero unico per le emergenze. La chiamata è scattata attorno alle 13.45 e sul posto si sono precipitati i carabinieri, un'ambulanza e l'automedica.

Senza rompere il vetro, i militari sono riusciti ad aprire la portiera e a liberare i due fratellini, di uno e tre anni. Spaventati ma incolumi. Sono stati trasferiti al Civile di Brescia per tutti gli accertamenti del caso, per precauzione. Intanto i genitori dei due piccoli erano usciti dal negozio: nonostante le loro giustificazioni, ora rischiano una denuncia.