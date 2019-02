Tira freno di emergenza del treno "per non cadere": condannato disabile

Si era aggrappato al freno di emergenza del treno per evitare di cadere: un disabile di 43 anni è stato condannato, dovrà pagare 3.750 euro per interruzione di servizio pubblico. Succede a Treviso, i fatti risalgono al 2015: poco prima che il treno Udine-Venezia giungesse in stazione, l'uomo aveva tirato il freno di emergenza.

Per giustificarsi ha sostenuto in aula di averlo fatto dopo aver perso l'equilibrio, a caus anche un lieve malore. Ma il giudice non gli ha creduto. E' arrivata la condanna a 15 giorni di reclusione, convertiti in una ammenda di 3.750 euro.

Tira freno d'emergenza: condannato

La difesa, rappresentata dall'avvocato Fabio Busnardo, ha sostenuto che lo spiacevole episodio si era verificato proprio a causa dell'handicap fisico del suo assistito, che in passato aveva subito l'amputazione parziale di una gamba e che ora vive con una protesi. Sentitosi poco bene, avrebbe perso l'equilibrio ed essendo piuttosto alto si sarebbe aggrappato al freno di emergenza del vagone nel tentativo di non cadere. A Mestre era stato identificato in stazione, e di lì era iniziata la lunga vicenda giudiziaria.

Aveva già ricevuto un decreto penale di condanna a cui aveva fatto opposizione. Ma la sentenza del giudice monocratico ha di fatto confermato la precedente condanna.