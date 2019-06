Insulta i vigili su Facebook, condannato a pagare una multa più il risarcimento danni

Un 40enne è stato condannato a pagare 1200 euro di multa più un risarcimento danni da 4mila euro e oltre 2600 euro di spese legali per aver scritto un post dai contenuti offensivi nei confronti della polizia locale di Loano, in provincia di Savona. L’episodio risale al 2013: l’uomo, dopo aver preso la multa, aveva pubblicato sul proprio profilo Facebook la foto del verbale, accompagnandola da alcune frasi giudicate irrispettose verso il Comune di Loano e i vigili urbani.

Insulti ai vigili e al Comune, dovrà pagare multa e risarcimenti

Dopo essere stato denunciato dal sindaco Luigi Pignocca, nel 2017 era stato rinviato a giudizio perché “comunicando con più persone offendeva la reputazione del Comune di Loano “. Infine, la condanna per diffamazione lo scorso 28 maggio dal Tribunale di Savona.

“I cittadini hanno tutto il diritto di essere in disaccordo con l'operato dell'amministrazione e dei suoi rappresentanti – è il commento di Pignocca, riportato dal Secolo XIX – Tuttavia tali espressioni di dissenso devono sempre collocarsi in un alveo di rispetto ed educazione nei confronti delle istituzioni e, soprattutto, del lavoro dei dipendenti. In questo caso rispetto ed educazione sono venuti meno e perciò mi sono sentito in dovere, come sindaco, di tutelare gli agenti del nostro comando da ogni tipo di offesa e ingiuria gratuita”.