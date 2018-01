Fritto misto e quattro bistecche, il conto del pranzo a Venezia supera i 1000 euro

Un pranzo a base di bistecche, frittura mista di pesce, acqua e servizio a Venezia? Costo 1.100 euro. Un vero e proprio conto da infarto quello che quattro turisti giapponesi si sarebbero visti presentare in un'osteria in zona Mercerie, vicino San Marco. Il gruppo avrebbe raccontato la disavventura alla guida giapponese che li accompagnava e che poi avrebbe riferito la storia al portavoce della piattaforma civica "Gruppo 25 Aprile", Marco Gasparinetti.

I quattro turisti, tutti studenti universitari, avrebbero già lasciato Venezia per Bologna ma, secondo Gasparinetti, avrebbero presentato denuncia.

Il gestore dell'osteria, un egiziano, ha detto di non ricordare di avere avuto "problemi" con clienti giapponesi nei giorni scorsi.

Una vicenda cui si aggiunge la presunta disavventura anche di altre 3 giovani donne che facevano parte del gruppetto: "A quanto mi risulta loro avevano deciso di mangiare in un altro locale - continua Gasparinetti - e sono capitate nello stesso esercizio che era finito nell'occhio del ciclone per il conto salato rifilato a un turista inglese di origini asiatiche che aveva scritto al sindaco Brugnaro. Il primo cittadino lo aveva definito un 'pezzente', vediamo se avrà il coraggio di farlo anche per questo episodio, visto che le 3 universitarie avrebbero pagato circa 350 euro per 3 pastasciutte". Nel primo caso il ristoratore aveva allargato le braccia: "Si è trattato di un pranzo a base di pesce per 3 persone, hanno pagato esattamente per quello che avevano ordinato dal menu". Tradotto: 526,5 euro.

