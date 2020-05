Fermato per un controllo, confessa tutto alla polizia: "Finiamola qui, sono un latitante"

"Finiamola qua, sono un latitante". Queste le parole di un latitante 53enne, di origine campana e residente dell'hinterland milanese, fermato a Novara dalla polizia nell'ambito dei controlli per il contenimento del coronavirus. L'uomo, che è finito in manette, deve scontare nove anni di carcere per diverse rapine a mano armata.

L'uomo è stato notato dagli agenti mentre "si aggirava con fare sospetto in prossimità dell'ufficio postale" - si legge in una nota della questura - con indosso una mascherina chirurgica e un berretto scuro. Gli agenti, in borghese, lo hanno sottoposto a un controllo e l'uomo ha cercato di fuggire, entrando nell'androne di un condominio, ma è stato subito bloccato.

A quel punto il 53enne ha detto di non avere con sé i documenti e ha mostrato un’autocertificazione compilata solo parzialmente. I poliziotti, insospettiti, lo hanno incalzato fino a quando lui non ha confessato rivelando di essere un latitante. Fatto che è stato confermato dalle successive verifiche: dopo essere stato condannato a Milano per svariate rapine a mano armata, l'uomo si era reso irreperibile.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il ricercato fin dal 2005 aveva rubato macchine e commesso rapine in diverse banche del Milanese, oltre ad essere stato arrestato per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla fine del controllo gli agenti lo hanno arrestato.