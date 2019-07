Camion contromano in autostrada per 3 chilometri: autista era ubriaco, sfiorato il dramma

Le conseguenze sarebbero potute essere molto più gravi. Un camionista romeno risultato poi ubriaco ha percorso circa tre chilometri contromano sull' Autostrada dei Fiori, tra Bordighera e Sanremo, in provincia di Imperia, dopo essere uscito da una piazzola di sosta rischiando diverse volte un incidente con i veicoli che procedevano nella direzione corretta.

Sull'autostrada A10 la Polizia di Stato di Imperia è intervenuta tempestivamente riuscendo a sventare una tragedia. L'autista, di 56 anni, è risultato positivo al controllo del tasso alcoolico. La segnalazione al Compartimento Polizia Stradale di Genova è pervenuta dalla sala radio della concessionaria Autofiori alle 20.17 di venerdì che, in diretta, grazie alle telecamere di sorveglianza del traffico, ha assistito alla folle manovra.

Contromano sulla A10: l'autista del camion era ubriaco

Allertati tutti i mezzi in servizio e le pattuglie di tratta, le forze dell'ordine si sono recate verso Sanremo affinché fossero adottate tutte le misure per la salvaguardia della sicurezza della circolazione e per l'incolumità per i conducenti. Sempre dalle telecamere, è stato possibile notare che il veicolo pesante, che manteneva una velocità sostenuta (97 km/h) e traiettorie non lineari, aveva effettuato una laboriosa manovra di inversione di marcia in un ampio by-pass, immettendosi nel corretto senso di marcia (direzione Francia).

Il mezzo pesanteè stato fermato alla barriera di Ventimiglia. Nessun mezzo è rimasto coinvolto in incidenti causati dall'imprudente condotta di guida del conducente del mezzo pesante. Il conducente dell'autotreno è stato denunciato e dovrà pagare una sanzione amministrativa di 6.500. Confiscato il tir.

