Va a letto con la coperta elettrica, poi il dramma: pensionata trovata morta

Dramma a Rovezzano, rione del comune di Firenze. I vigili del fuoco intervenuti venerdì mattina per spegnere un incendio in un appartamento in via del Guarlone, hanno rinvenuto, all'interno dell'abitazione, il cadavere di una donna di 89 anni che era ancora avvolta nella coperta elettrica accesa.

Donna morta bruciata in una coperta elettrica: dramma a Firenze

Secondo una prima ricostruzione, la pensionata sarebbe morta a causa delle ustioni provocate da un piccolo incendio causato dalla coperta elettrica con cui si era avvolta per la notte. La coperta elettrica sarebbe stata trovata ancora accesa quando è stato dato l'allarme. Sul posto anche il personale medico del 118, che ha constatato il decesso dell'anziana, e i carabinieri per le indagini.

La donna, vedova, viveva da sola in un appartamento del complesso abitativo della famiglia. Questa mattina intorno alle 8, un'amica di famiglia che era andata a trovarla ha notato del fumo provenire dall'abitazione ed ha avvisato i familiari che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Poi la terribile scoperta.