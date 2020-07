Coppia gay si bacia in stazione, insultata e picchiata dal branco: aggressori in fuga

Una giovane coppia gay bolognese è stata aggredita alla stazione di Vernazza (La Spezia) mentre si scambiava un bacio. Come racconta Il Secolo XIX, i due stavano aspettando il treno quando sono stati prima insultati e poi picchiati da un gruppo di coetanei. Dopo aver sferrato un pugno in faccia a uno dei due ragazzi, il gruppo si sarebbe allontanato prendendo un treno in direzione La Spezia, che le forze dell'ordine hanno trattenuto in stazione per oltre mezz'ora nel tentativo di intercettarli ma senza successo. Le ricerche sono state estese alla città di destinazione del convoglio, visionando le telecamere di sorveglianza.

L'amministrazione di Vernazza ha condannato l'accaduto, esprimendo "piena solidarietà" e sottolineando il proprio impegno "a favore dell'inclusività e del rispetto dei diritti fondamentali della persona. Ognuno dovrebbe essere e sentirsi libera di affermare la propria identità e a questo devono contribuire tanto le autorità quanto la società civile".

"Condanniamo fortemente questo ennesimo episodio di violenza, e chiediamo alle forze dell'ordine di individuare al più presto gli aggressori", ha detto in una nota Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center, che ha aggiunto: "Al nostro servizio Gay Help Line 800 713 713, riceviamo circa 50 segnalazioni di episodi di omotransfobia al giorno per un totale di 20 mila l'anno, il clima contro le persone LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) purtroppo è sempre più grave in Italia".