Coppia uccisa in casa: si cerca l'assassino

Presunto duplice omicidio all'interno di un'abitazione privata di Impruneta, alle porte di Firenze. La tragedia in via Luigi Longo dove sono stati ritrovati i corpi di un uomo e una donna: Capecchi Osvaldo e la compagna Patrizia Manetti. I coniugi, entrambi di 69 anni, sarebbero morti nella notte.

I corpi - riferisce FirenzeToday - presentano entrambi ferite da arma da taglio e punta, probabilmente provocate da un coltello.

Si pensa a un delitto maturato in ambito familiare. Si cerca un figlio convivente con problemi psichiatrici. L'allarme è stato dato poco prima di mezzogiorno da un altro figlio che non viveva con le vittime. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che indagano per fare luce sull'accaduto.