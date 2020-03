Coronavirus, guarita e dimessa la bambina risultata positiva

Una bella, bellissima notizia in questi giorni angoscianti per l'emergenza coronavirus. E' tornata a casa, in provincia di Massa Carrara, la bambina di cinquanta giorni che era stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze perché risultata positiva, anche se in buone condizioni di salute, al coronavirus. La neonata è stata dimessa giovedì sera.

La bambina, come conferma l'ospedale pediatrico, è stata considerata guarita e quindi dimessa. E' così potuta tornare a casa con la famiglia, a Massa Carrara.

Nell'ospedale pediatrico fiorentino Meyer resta sempre ricoverato un bambino di undici mesi giunto mercoledì scorso: anche lui è stato trovato positivo al coronavirus, è in condizioni di salute buone e stabili. A Lucca, invece, è stata dimessa una bambina di due anni.