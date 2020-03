Coronavirus, scoperta chat per segnalare i controlli delle forze dell'ordine

Una chat tra cittadini per avvisarsi a vicenda ed evitare di incappare nei controlli anti-Covid19, simile a quelle che vengono spesso create per segnalare gli autovelox o posti di blocco. Vista l'emergenza sanitaria sembra incredibile, ma la realtà ancora una volta supera la peggiore delle fantasie. Succede a Rimini. A denunciare l'accauduto è l'assessore alla Polizia Municipale Jamil Sadegholvaad. Mercoledì mattina ha Sadegholvaad infatti ricevuto messaggi e immagini relative al nuovo gruppo whatsapp "Super eroi contro le forze dell'ordine".

"È allucinante, una logica criminale, in un momento in cui si è impegnati per contrastare la diffusione del virus", ha commentato Sadegholvaad - Tutti noi, a partire dai medici e dai sanitari che ogni giorno accolgono e curano i malati, stiamo facendo di tutto per limitare il contagio e c’è chi fa di queste cose. Mi sono sentito subito in dovere di avvisare la Questura. E spero che i responsabili vengano presto individuati e si proceda nei loro confronti visto che si tratta di un reato".