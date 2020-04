Va a prendere la moglie invalida dopo il turno in ospedale: multato per 530 euro

Un uomo è stato multato dalla polizia locale mentre stava andando a prendere la moglie, operatrice sociosanitaria al San Raffaele di Milano con un’invalidità al 46%. L’uomo ha spiegato agli agenti che lo hanno fermato a via Martesana, a Vimodrone (Milano), che la moglie non è in grado di camminare bene in quanto affetta da alcune patologie e che lui era andato a prenderla per evitarle di usare i mezzi pubblici per tornare a casa una volta finito il turno nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica. La giustificazione però non è stata ritenuta valida dagli agenti.

Il marito della donna ha ricevuto quindi una sanzione di 533 euro per violazione del decreto anti coronavirus che prevede spostamenti solo in caso di comprovate necessità. L’uomo si è recato in seguito dagli agenti insieme alla moglie, che ha presentato il tesserino dell’ospedale e ha spiegato di avere appena terminato il suo turno di lavoro e di avere effettivamente difficoltà a camminare. Ma il verbale è rimasto tale e quale.

La coppia si è quindi rivolta a un legale, l'avvocato Simone Ciro Giordano, che ha inviato alla locale di Vimodrone i certificati medici attestanti l'invalidità dell'operatrice sanitaria. Il verbale però, secondo quanto comunicato dagli agenti al telefono, era stato già inviato alla prefettura. La coppia dovrà quindi fare ricorso davanti al prefetto.