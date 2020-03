Coronavirus, a passeggio con capra e cavallo al guinzaglio: denunciato

Assurdi e fuori luogo i pretesti utilizzati da alcuni nostri connazionali per uscire di casa in questi giorni di emergenza coronavirus. Forse non tutti hanno compreso appieno la gravità della situazione. In Campania gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca, durante un servizio di controllo del territorio, si sono trovati davanti una scena insolita.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un 49enne residente nel comune che fa parte della città metropolitana di Napoli era a spasso con una capretta e un cavallo, tenuti entrambi al guinzaglio. Quando è stato fermato dagli agenti ha detto di dover portare gli animali a passeggio. E' stato denunciato per inottemperanza alle prescrizioni del Dpcm dello scorso 9 marzo.