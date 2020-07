Si sente male mentre è in vacanza: 17enne positiva, era stata in discoteca con amici

Due Ausl sono impegnate a contenere un possibile focolaio in Emilia Romagna dove una ragazza è risultata infetta mentre trascorreva una vacanza al mare in compagnia di alcuni amici, due dei quali risultati positivi dopo l'indagine epidemiologica.

L'allarme corre lungo la Riviera Romagnola dove una ragazza - dopo aver accusato forti dolori alle orecchie - si è presentata al pronto soccorso di Rimini: come da prassi è stata sottoposta al tampone diagnostico per scongiurare l'infezione da coronavirus ma il test ha dato esito positivo. È iniziato così l'incubo di una 17enne residente a Modena che si trovava a Riccione ospite con la madre da un'amica di famiglia: nessun allarme negli hotel quindi ma la giovane ha raccontato ai sanitari di aver trascorso una serata in una discoteca di Misano Adriatico.

Immediata l’indagine epidemiologica fatta partire non solo dalla Ausl della Romagna, ma anche da quella di Modena, provincia da cui proviene la comitiva di amici che ha accompagnato la minorenne durante le giornate trascorse prevalentemente in uno stabilimento balneare.

Coronavirus, positiva in discoteca: 40 in quarantena

Come riporta il Corriere della Sera sono ben quaranta le persone individuate come contratti stretti o venuti a contatto con la 17enne: tutti - alcuni residenti in Romagna altri a Modena - sono stati testati e posti in isolamento per due settimane al termine delle quali dovranno risottoporsi al tampone.

Ma la 17enne non è l'unica ad essere risultata infetta dal coronavirus: due ragazzi modenesi di 19 e 17 anni sono risultati positivi al test. Sia la ragazza che gli altri due giovani emiliani sono stati trasferiti nelle loro abitazioni a Modena con un’ambulanza equipaggiata partita dalla Romagna.

Coronavirus, l'appello del viceministro Sileri: "Seguite le regole"

"Per far si che la situazione non torni grave è necessario rispettare il distanziamento, indossare la mascherina e lavare di frequente le mani". È questo il messaggio, rivolto soprattutto ai giovani, di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute ospite di CentoCittà su Radio 1. "Abbiamo vinto delle battaglie importanti, non vedo perché dovremmo mollare proprio adesso", ribadisce. Il numero dei contagi, anche se "ci sono oscillazioni", resta stabile intorno ai 200. "Si tratta di persone scoperte positive in seguito a screening e di persone provenienti dall'estero. L'estate ci ha aiutato, il virus resiste poco ai raggi ultravioletti, ma il rischio che possa continuare a infettare esiste. Proteggiamo i più fragili e continuiamo su questa strada",

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.