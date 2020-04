Coronavirus, droni per scovare i "furbetti" delle seconde case

Vigilanza massima sugli spostamenti nel weekend di Pasqua: in una circolare ai prefetti, è stato infatti richiesto il rafforzamento dei controlli sulle misure di contenimento anti Covid-19. Come si legge sul sito del ministero dell'Interno, in occasione delle festività pasquali, le prefetture dovranno promuovere ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze.

E' l’indicazione contenuta in una circolare inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto Matteo Piantedosi. Massima attenzione viene richiesta nella predisposizione di "mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo, in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza. Nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà, infatti, possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico".

Per scovare i "furbetti" delle seconde case, in Costiera Amalfitana (in provincia di Salerno) si utilizzano anche i droni. La Polizia locale del Comando associato di Maiori, Tramonti, Minori e Cetara, diretta dal comandante Giuseppe Rivello, ha infatti predisposto un servizio di sorveglianza per fronteggiare la possibilità che chi ha la seconda casa in Costiera possa raggiungerla per trascorrere i giorni di Pasqua e Pasquetta.

Il servizio di sorveglianza sfrutterà i droni per controllare anche gli angoli più reconditi e maggiormente difficili da raggiungere della Costiera. I droni segnaleranno eventuali assembramenti anche in alta quota e i vigili potranno somministrare le dovute sanzioni. "Metteremo in campo una fitta rete di controlli, di concerto con i vigili urbani e i carabinieri, per evitare che ci siano ingressi non consentiti dalle norme", assicura il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, spiegando che "la principale via d'accesso al territorio, il Valico di Chiunzi, sarà presidiato 24 ore su 24".

L'utilizzo dei droni per controllare il rispetto delle misure anti coronavirus avviene anche in altre città italiane.