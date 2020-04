Lombardia e fase 2, i consigli per le visite ai nonni dal 4 maggio

Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti, ma con le mascherine. Come fare per non mettere a rischio contagio i nonni? La Regione Lombardia ha pubblicato unasorta di decalogo per le visite ai parenti e ai "congiunti" in genere. Sono proprio i più anziani, infatti, i più a rischio per l'emergenza coronavirus. "Sarà bello tornare a visitare i nostri cari, ma come sapete, continua ad essere fondamentale l'attenzione soprattutto nei confronti dei nostri anziani", ha commentato Attilio Fontana pubblicando su Facebook la lista dei suggerimenti.

Suggerimenti di buon senso, che sono utili per tutti gli italiani alle prese con i dubbi sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus. Alcuni più semplici di altri da mettere in pratica. Ma tutte queste indicazioni sono utili per ridurre al minimo il rischio di contagiare ed essere contagiati. Ecco il decalogo della Lombardia.

In caso di sintomi influenzali, anche minimi, meglio posticipare la visita.

Incontra i tuoi cari da solo o in presenza di un solo bambino.

Se i tuoi bambini incontrano i nonni o persone anziane, accertati che non abbiano avuto contatti ravvicinati con coetanei o altre persone, almeno nelle settimana precedente l'incontro.

Meglio un solo incontro lungo e non due incontri brevi.

Se puoi organizza l'incontro all'aperto o in un ambiente ben areato (a finestre aperte).

Mantieni sempre la distanza di un metro, indossa la mascherina per tutto il tempo e lava accuratamente le mani prima e dopo la visita.

Evita di consumare alimenti e di fermarti a pranzo o cena.

Non lasciare i bambini a casa dei nonni per un tempo prolungato o continuativo per giorni.

Fatti carico delle commissioni dei tuoi cari più anziani e approfitta dell'incontro per spiegare l'uso delle videochiamate e aiutarli nella ricerca dei servizi di assistenza ed emergenza e di consegna a domicilio presenti sul territorio.

Se ritieni, porta in regalo qualcosa di emotivamente significativo (album di foto, filmati di famiglia, qualche buona lettura)

Dal 4 maggio di fatto molto starà al senso di responsabilità civile di tutti: è una fase molto delicata, ci saranno uscite per lavoro e per motivi parentali ma sempre mantenendo il distanziamento e usando il più possibile i dispositivi di protezione individuale. E serve estrema cautela soprattutto verso gli anziani che sono riusciti a non ammalarsi finora.