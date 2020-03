In 300 in fila fuori dal supermercato, la sindaca: "Qui si muore, non so più come dirlo"

Coda record davanti all'Esselunga di Pioltello, comune dell'hinterland di Milano, dove giovedì mattina circa 300 persone si sono messe in fila con il carrello vuoto e le mascherine sul volto.

Nelle prime ore del giorno, il supermercato è stato letteralmente preso d'assalto, tanto che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale per far allontanare alcuni dei presenti. Un uomo tra la folla - stando a quanto riferito dalla Locale - ha cercato in tutti i modi di entrare nel negozio opponendosi ai vigili e per lui è anche scattata una denuncia.

La sindaca: "Usate la spesa come scusa per uscire?"

Le foto della fila, che hanno subito fatto il giro dei gruppi Facebook cittadini, hanno mandato su tutte le furie la sindaca, Ivonne Cosciotti, che proprio a Facebook ha affidato un lungo e duro sfogo.

"Stamattina in fila in un grande nostro supermercato c’erano oltre 300 persone. Non potevo crederci. Gli ospedali non sanno più dove mettere i malati, l’ossigeno scarseggia, le mascherine non ci sono, stanotte abbiamo visto passare 27 camion pieni di bare. Si muore veloci senza ossigeno. Credete sia uno scherzo? No è la realtà. Capita a tutti".

"L’unico modo per aiutare i medici ad aiutarci e a gestire questo incubo è stare a casa. Fare la spesa una volta la settimana - ha continuato la Cosciotti -. Non uscire a fare sport, non stare nei parchi. Perché ogni contatto è un ipotetico contagio. Mi dicono che lo scontrino medio nei supermercati è di 40 euro - ha sottolineato il sindaco -. Vuol dire che state comprando molto poco".

"Ma state prendendo la scusa della spesa per uscire? State cercando la scusa del cane per uscire? State facendo finta di andare in farmacia per uscire?", ha chiesto sarcasticamente il primo cittadino ai suoi abitanti. "Qua nn si scherza, qua si muore - ha concluso la Cosciotti -. E anche a Pioltello si muore, non so più come dirlo".

